Трамп: На встрече с Путиным антироссийские санкции не обсуждались

Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал антироссийские санкции на переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 9 июля.

«Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано до решения проблем на Украине и в Сирии!», — написал Трамп.

Напомним, первая личная встреча Трампа с Путиным состоялась 7 июля «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Лидеры двух стран проговорили более двух часов, хотя Кремль планировал на эти переговоры около часа, а Белый дом только полчаса.

Трамп назвал переговоры с Путиным «грандиозными». Также он заявил, что пришло время конструктивного сотрудничества с Россией.

Стоит отметить, что по сообщениям западных СМИ на встрече в Гамбурге Путин и Трамп около 40 минут обсуждали «вмешательство» России в американские выборы.