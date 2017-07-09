Тиллерсон: «Санкции США и ЕС останутся по отношению к РФ»

Киев, , 15:56 — REGNUM Ограничительные меры против Российской Федерации будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены минские договоренности. Об этом, как передает УНН, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

«Санкции США и ЕС останутся по отношению к РФ до тех пор, пока Москва не прекратит те действия, которые вызвали те санкции», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, самолет госсекретаря США Рекса Тиллерсона приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве 9 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов экономики страны.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против РФ.