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Порошенко о визите Тиллерсона: «Мы видим мощный сигнал поддержки»

Политика

Самолет госсекретаря США Рекса Тиллерсона приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве 9 июля

Порошенко о визите Тиллерсона: «Мы видим мощный сигнал поддержки»
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко и Рекс Тиллерсон

Киев, 9 июля 2017, 15:10 — REGNUM  Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев свидетельствует о том, что Украина получила «мощный сигнал поддержки». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент страны Петр Порошенко на брифинге по итогам встречи с американским дипломатом.

«В сегодняшнем визите мы (власти Украины) видим мощный сигнал поддержки украинского государства, нашей общей борьбы за демократические ценности, за свободу, за демократию, — отметил Порошенко. — И мы уверены, что и Россия должна продемонстрировать свою добрую волю к мирному урегулированию конфликта на Донбассе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет госсекретаря США Рекса Тиллерсона приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве 9 июля. В составе делегации США, кроме главы внешнеполитического ведомства, также находится недавно назначенный спецпредставитель Департамента США по Украине Курт Волькер.

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Украина и США