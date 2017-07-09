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Пушков посоветовал Тиллерсону взять валидол на встречу с Порошенко

Политика

9 июля в аэропорту «Борисполь» в Киеве приземлился самолет госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Пушков посоветовал Тиллерсону взять валидол на встречу с Порошенко
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко и Рекс Тиллерсон

Москва, 9 июля 2017, 14:52 — REGNUM  Госсекретарю США Рексу Тиллерсону необходимо взять валидол на встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

«Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после 2-часовой беседы Путин-Трамп, — пишет Пушков. — Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля в аэропорту «Борисполь» в Киеве приземлился самолет госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В составе делегации США, кроме главы внешнеполитического ведомства, также находился недавно назначенный спецпредставитель Департамента США по Украине Курт Волькер.

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