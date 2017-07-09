СМИ узнали, о чем спорили Путин и Трамп в течение 40 минут

Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи на «полях» саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге около 40 минут обсуждали предполагаемое «вмешательство Кремля» в выборы-2016 в США. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, временами разговор между лидерами двух государств становился напряженным, и Путин громко требовал от главы Белого дома доказательств того, что власти РФ якобы каким-то образом пытались оказывать влияние на предвыборные процессы в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля лидеры РФ и США встретились в Гамбурге в первый день саммита G20 и пожали друг другу руки. Продлившаяся более 2 часов встреча стала одним из самых обсуждаемых событий саммита.

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