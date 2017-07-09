Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Киев

Киев, , 10:46 — REGNUM Самолет госсекретаря США Рекса Тиллерсона приземлился в воскресенье, 9 июля, в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Прилетел государственный сектретарь США, — говорится в сообщении. — Это его первый визит в Украину. Сегодня, как анонсировалось в Администрации президента, он встретится с президентом Порошенко (Петр Порошенко)».

Отмечается, что в составе делегации США также находится недавно назначенный спецпредставитель Департамента США по Украине Курт Волькер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры на «полях» саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге.

Дипломаты двух стран рассмотрели «ключевые вопросы» международной и двусторонней повестки дня.

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