Художник и спортсмен: в Монголии объявлено имя нового главы государства

Улан-Батор, , 10:27 — REGNUM Главный избирательный комитет Монголии сегодня, 9 июля, огласил окончательные итоги президентских выборов и представил Великому Государственному Хуралу (парламенту Монголии) постановление о признании кандидата избранным президентом, передает корреспондент ИА REGNUM. Победивший кандидат должен принести клятву во время сессии парламента. По некоторым данным, уже начата подготовка к инаугурации.

Напомним, 7 июля в Монголии в первые в истории состоялся второй тур президентских выборов, так как в ходе первого тура из-за низкой явки избирателей никто из трех кандидатов не сумел набрать 50% голосов, необходимых для избрания.

Во втором туре за пост главы государства боролись кандидат от Монгольской народной партии, нынешний спикер парламента Миегомбо Энхболд и кандидат от Демократической партий Халтмаа Баттулга.

По итогам второго тура кандидат от Демократической партии Халтмаа Баттулга набрал около 50,6% голосов.

Уже 8 июля, хотя Главный избирательный комитет Монголии не огласил окончательные итоги, граждане, проголосовавшие за этого кандидата и члены Демократической партии отмечали свою победу, на площади Победы столицы Монголии состоялись праздничные мероприятия.

И даже его соперник, кандидат от Монгольской народной партии Миеэгомбо Энхболд 8 июля, до оглашения итогов, выступил с официальным заявлением о признании своего поражения. Он отметил, что как спикер парламента созовет внеочередную сессию и оперативно организует мероприятия по подготовке инаугурации после сдачи Главным избирательным комитетом отчета об окончательных итогах президентских выборов.

В своем выступлении Миеэгомбо Энхболд выразил свою благодарность избирателям, которые проголосовали за него. Отметим, что за кандидата от МНП проголосовали более 500 тысяч избирателей.

Какие полномочия имеет президент Монголии

В конституции Монголии четко определены полномочия и обязанности президента Монголии.

Согласно конституции Монголии, президент является главой государства, символом единства народа Монголии.

Президентом Монголии сроком на четыре года избирается гражданин страны, достигший возраста сорока пяти лет, постоянно проживающий на родине последние пять лет. Президент имеет право наложить вето на принятие парламентом законов и другие его решения. Наложенное президентом вето обсуждается парламентом, и если две трети всех участников сессии отвергают его, то тогда данный закон или решение все-таки считаются вступившими в силу.

Президент предлагает Великому Государственному Хуралу (парламенту) кандидатуру на пост премьер-министра, выдвинутую партией, имеющей большинство мест в парламенте, либо в случае отсутствия у партии своей кандидатуры, кандидатуру, согласованную со всеми партиями, представленными в Великом Государственном Хурале.

Глава государства вносит предложения об отставке правительства. По вопросам, относящимся к его полномочиям, дает правительству указания. Если президент издает по этим вопросам указ, то он вступает в силу после подписания его премьер-министром.

Президент также присваивает почетные государственные звания, высшие воинские звания, награждает орденами и медалями; осуществляет помилование; решает вопросы принятия гражданства Монголии и выхода из него и предоставления политического убежища; осуществляет руководство Советом национальной безопасности Монголии и имеет другие полномочия.

Как проходит инаугурация нового президента

Из-за назначения второго тура президентских выборов общественность стал волновать вопрос: кто же будет открывать 11 июля церемонию начала праздника Надома. Это самый большой национальный праздник Монголии, и согласно закону, его открытие проводит глава государства.

В этой связи действующий президент Монголии Цахиа Элбэгдорж написал на своей странице в Твиттере:

«Разговаривал со спикером парламента о дате инаугурации избранного президента. Инаугурация будет 10 июля. Надо оперативно обеспечить подготовку мероприятии инаугурации».

В соответствии действующим законодательством Монголии, в течение 10 дней после завершения голосования Главный избирательный комитет обязан представить решение о признании победы кандидата, который набрал большинство голосов избирателей. После чего Великий Государственный Хурал должен вынести закон о признании кандидата избранным президентом и его полномочиях.

Инаугурация начинается с выступления на сессии парламента его спикера. Новый президент приносит присягу, затем самый старший из членов парламента по монгольской традиции подносит главе государства серебряную чашку с молоком. После этого президент обращается к народу с официальным заявлением.

Кто он, новый президент

Халтмаа Баттулга в Монголии известен как крупный бизнесмен. Хотя он дважды избирался в парламент, для граждан страны он больше известен как «Женко» Баттулга. «Женко» — название основанной им бизнес-группы, занимающейся в основном деятельностью в области туризма.

Халтмаа Баттулга родился в 1963 году в городе Улан-Баторе. Имеет среднее профессиональное образование. По специальности — художник.

До начала политической карьеры был также известен как спортсмен. Халтмаа Баттулга с 1979 по 1990 год входил в состав сборной Монголии по самбо.

Во время предвыборной кампании немало людей выступало против его кандидатуры именно из-за того, что он не имеет достаточного для занятия должности президента образования. В ответ на это Халтмаа Баттулга в ходе теледебатов дал следующее пояснение:

«Спортсмену трудно закончить университет. Я 4 раза учился в вузе. Но более 45 дней потом не учился, поскольку мне надо было участвовать в соревнованиях от имени университета».

С 1990 года занимался частным бизнесом.

Победил в парламентских выборах, состоявшихся в 2004 году, и стал членом Великого Государственного Хурала.

С 2008 по 2012 год занимал пост министра транспорта, строительства и градостроительства.

В ходе парламентских выборов 2012 года вновь победил и работал членом парламента до 2016 года, наряду с этим с 2012 по 2014 год занимал должность министра производства и сельского хозяйства.

С его именем связано много скандалов и слухов. Один из них касается незаконного импорта спирта в 1997 году, известного в Монголии как «Дело 17 контейнеров спирта». По связанному с ним уголовному делу допрашивалось множество лиц, в том числе Халтмаа Баттулга и его родственники. Но в итоге расследование так и не было завершено, дело было закрыто. В 2016 году нынешний кандидат в президенты стал подозреваемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, до сих пор не завершенному.

О его семье мало известно. По данным СМИ, Халтмаа Баттулга женат во второй раз. Его избранница — уроженка России Анжелика Даваин, гражданка Монголии. Халтмаа Баттулга оберегает жену от посторонних глаз, поэтому монголы еще ни разу не видели новую первую леди. Перед публикой она не появлялась даже во время предвыборной кампании. На всех встречах и даже мероприятиях, связанных с празднованием победы, кандидата сопровождала его старшая дочь Халиун Баттулга. Пока не ясно, будет ли жена президента присутствовать на церемонии открытия праздника Надома, где по монгольским традициям первая леди должна быть обязательно.

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