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Госсекретарь США посетит Киев 9 июля

Политика

«В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко»

Госсекретарь США посетит Киев 9 июля
Иллюстрация: Redstate.com
Рекс Тиллерсон

Киев, 9 июля 2017, 09:34 — REGNUM  Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 9 июля прибывает с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

«Во исполнение договоренностей президентов Украины и США 9 июля в Украине с визитом будет находиться госсекретарь США Рекс Тиллерсон, — говорится в сообщении. — В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры на «полях» саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге, в ходе которых обсудили «ключевые вопросы», в том числе Украину.

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Украина и США