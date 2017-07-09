Советник президента США рассказал о результатах встречи Путина и Трампа

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Герберт Макмастер — советник президента США по национальной безопасности — заявил, что во время встречи в рамках саммита G20 президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным никаких проблем решено не было.

«Никакие проблемы не были решены… Но она (встреча) стала началом диалога по определенным наборам сложных проблем, над которыми мы теперь начинаем работать вместе», — рассказал он.

По мнению Макмастера, как передает НТВ, самым важным итогом этой встречи стала демонстрация важности «наличия двусторонних отношений с РФ, позволяющих вместе работать над проблемами».

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что президенты США и РФ обсуждали вопрос о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.

Лидеры РФ и США встретились 7 июля в первый день саммита G20 и пожали друг другу руки. Продлившаяся почти 2,5 часа встреча стала одним из самых обсуждаемых событий саммита.