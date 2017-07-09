Военные КНР свернули все контакты с северокорейскими коллегами

Пекин, , 06:09 — REGNUM Китайская народная республика поддерживает санкции международного сообщества в отношении Северной Кореи и свернула все имевшееся ранее взаимодействие с КНДР по военной линии. Об этом 9 июля заявил представитель министерства обороны Китая Чжоу Бо в интервью Channel News Asia.

В настоящее время не осталось никаких контактов между военными КДНР и Народно-освободительной армии Китая.

«В прошлом у нас было много контактов и обменов, — заявил Чжоу. — Я думаю, это отражает изменения в наших отношениях, причины которых всем известны».

Сообщается, что интервью было взято еще до последнего запуска КДНР, произошедшего во вторник, 4 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предоставила в ООН имеющиеся у минобороны РФ сведения о типе запущенной КДНР ракеты. Согласно определенным параметрам полета ракеты, военные Северной Кореи протестировали 4 июля баллистическую ракету средней дальности, а не межконтинентальную, как заявили ранее в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия доложила в ООН о типе использованной КНДР 4 июля ракеты