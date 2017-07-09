Россия доложила в ООН о типе использованной КНДР 4 июля ракеты

Москва, , 05:43 — REGNUM

Доказательства того, что 4 июля КНДР испытала баллистическую ракету средней дальности, были предоставлены Россией Организации объединенных наций, сообщают 9 июля «Вести».

Соответствующие документы, включающие справку министерства обороны РФ и схему полета северокорейской ракеты были направлены в Совет Безопасности ООН, а также в секретариат организации.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минобороны РФ, северокоейская ракета «Хвасон-14» поднялась на высоту 535 км и преодолела расстояние около 510 км, что соответствует ракете средней дальности.

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Между тем южнокорейское агентство «Рёнхап» передало со ссылкой на сообщение военного ведомства страны о том, что высота полета снаряда составила более 2300 км.

Позднее, 5 июля, на заседании совбеза ООН Россия заблокировала подготовленный США проект заявления Совбеза ООН по причине того, что в документе утверждалось, что КНДР испытали межконтинентальную ракету. Российская сторона попросила внести в документ соответствующие коррективы.

Со своей стороны постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США с удовольствием предоставят данные о том, что это была именно межконтинентальная ракета.

Напомним, межконтинентальными баллистическими считаются ракеты, дальность полета которых составляет не менее 5500 километров. Баллистическая ракета средней дальности преодолевать расстояние от 1000 до 5500 км.

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