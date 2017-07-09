Пушков назвал «чушью» заявление Хейли о «вмешательстве» России в выборы

Москва, , 04:07 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков саркастически прокомментировал заявление постоянного представителя США в ООН Никки Хейли о якобы «всем известном» вмешательстве России в выборы по всем миру. Соответствующий комментарий российский сенатор опубликовал 9 июля в своем микроблоге сети Twitter.

По мнению члена Совфеда, «знания» Хейли позволяют ей говорить абсурдные вещи.

«Хейли настолько все знает, что легко несет чушь, — считает Пушков. — Вот она «знает», что Россия вмешивается в выборы по всему миру. В мире не знают. А она знает».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель США в ООН заявила о том, что «вмешательства» России в американские выборы президента 2016 года «всем известны». Более того, по ее мнению, никто не сомневается в том, что Россия занимается этим по всему миру.

Комментируя отношения к этому «постулату» лидеров России и США, Хейли отметила, что американский президент Дональд Трамп прекрасно осведомлен о действиях России. Отлично знает о «вмешательстве» и президент РФ Владимир Путин, однако он не собирается в этом признаваться.

Напомним, тема «российского вмешательства» в выборы в США обсуждалась на первой встрече глав США и РФ. По словам Путина, президент Трамп задал большое количество вопросов на эту тему. Российский лидер ответил на каждый из них, и, по мнению Путина, Трамп «этими ответами удовлетворен».

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