Постпред США в ООН: Все знают, что Россия вмешалась в американские выборы

Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли уверена, что Россия вмешалась в американскую президентскую избирательную кампанию 2016 года, более того, об этом «все знают». Соответствующее заявление Хейли сделала 8 июля в интервью CNN в передаче «State of the Union».

«Все знают, что Россия вмешалась в наши выборы», — заявила постпред США в ООН.

По мнению Хейли, всем известно также, что Россия не просто вмешалась в выборы в США, а занимается этим по всему миру.

Ранее аналогичное высказывание Хейли сделала в эфире передачи «Лицом к нации» на канале CBS News, заявив, что и российскому лидеру Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу известно о российском вмешательстве.

«Президент Трамп знает, что они (Россия — прим. ИА REGNUM ) вмешивались, президент Путин знает, что они вмешивались, но он никогда не собирался признаваться в этом», — отметила Хейли.

Ранее сообщалось, что российский лидер обстоятельно ответил на все вопросы американского президента относительно «российского вмешательства» в выборы в США.

«Он задал наводящие вопросы, я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен», — отметил Путин, еще раз подчеркнув, что Россия никогда не вмешивалась в выборные процессы других стран.