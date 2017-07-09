Мадуро надеется на то, что освобожденный лидер оппозиции исправится

Каракас, , 03:15 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал перевод из тюрьмы под домашний арест оппозиционного лидера Леопольдо Лопеса, выразив надежду на его исправление и установление мира в стране. Об этом 8 июля сообщает латиноамериканский телеканал TeleSUR TV.

«Он (Леопольдо Лопес — прим. ИА REGNUM ) был заключен в тюрьму по обвинению генпрокурора республики», — заявил президент, подчеркнув, что никогда не вмешивался в решения прокуратуры.

Комментируя освобождение Лопеса из-под стражи, Мадуро заявил, что уважает и поддерживает принятое Верховным судом решение и выразил надежду, что после четырех лет заключения в тюрьме Рамо Верде и перевода под домашний арест лидер оппозиции обнародует сообщение об исправлении и о мире в стране.

«Потому что страна хочет мира», — добавил президент.

Напомним, Лопес был приговорен в 2015 году к лишению свободы на 13 лет, девять месяцев и семь дней по обвинению в публичном подстрекательстве к повреждению имущества, поджогам и заговору с призывами к насилию.

Некоторые эксперты назвали освобождение оппозиционера подтверждением поражения Мадуро. Сообщается также, что Лопес уже призвал оппозицию продолжить протесты против президента Венесуэлы.

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