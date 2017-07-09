США воодушевлены прогрессом в установлении зон деэскалации в Сирии

Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обсудил соглашение об установлении на юго-западе Сирии зон деэскалации, достигнутое с участием России и Иордании, с лидерами Германии, Великобритании и Турции. Об этом 8 июля заявил советник президента США по национальной безопасности Герберте Макмастер.

«Завтра в полдень по местному времени зона деэкалации на юго-западе Сирии вступит в действие», — говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении.

В Вашингтоне соглашение было воспринято с воодушевлением. Подобные зоны, по словам Макмастера, являются приоритетом для США.

Достигнутые договоренности президент США обсудил с лидерами многих участников G20, в том числе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Кроме того, советник президента отметил, что достигнутое с Россией и Иорданией соглашение является важным шагом к достижению целей борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), окончания конфликта в Сирии и возвращению сирийцев в свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность США и РФ о перемирии на юго-западе Сирии, стала одним из важных вопросов, обсуждаемых лидерами двух стран во время своей первой встречи на полях международного саммита G20 в Гамбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп: Перемирие в Сирии нужно для остановки насилия