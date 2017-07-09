При обстреле Ясиноватой ранение получил мэр Горловки

Донецк, , 01:28 — REGNUM Автомобиль и. о. мэра Горловки Ивана Приходько попал под обстрел украинских минометов на трассе «Горловка — Донецк». Об этом замглавы администрации Горловки Виктория Жукова сообщила 8 июля на своей странице в сети Facebook.

Согласно сообщению Жуковой, атака на автомобиль чиновника произошла в районе Ясиноватой.

«Иван Сергеевич получил легкую контузию. Сопровождающие его лица не пострадали», — сообщает замглавы администрации Горловки.

Информацию о ранении Приходько подтверждает и «Донецкое информационное агентство» (ДАН). В настоящее время пострадавший госпитализирован, его состояние удовлетворительно: чиновник получил легкую контузию.

Ранее, по данным ДАН, разведка ДНР сообщила о том, что украинские силовики разместили в Славянске и Краматорске 18 единиц реактивных систем залпового огня «Град» и около 20 единиц гаубиц Д-30. Кроме того, в данном районе размещены артиллерийские системы «Гвоздика», «Гиацинт», «Пион», «Рапира».

По данным разведки, в ближайшее время техника будет переброшена к линии соприкосновения.