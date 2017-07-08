Меркель: Участники G20 в Гамбурге выступили за открытые рынки

Гамбург, Германия, , 23:11 — REGNUM Участники саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге выступили за открытые рынки и при этом высказались против политики протекционизма. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя результаты переговоров лидеров государств.

«Теперь я довольна тем, что нам удалось это сказать…, — заявила Меркель. — Четко сказать: рынки должны остаться открытыми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля в Германии в городе Гамбурге проходил международный саммит G20.

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