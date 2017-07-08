Власти Турции готовы остановить ратификацию соглашения по климату

Гамбург, Германия, , 22:40 — REGNUM Парламент Турции из-за позиции США может приостановить ратификацию Парижского соглашения по климату. Об этом, как передает Deutsche Welle, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге.

«После подобного шага Америки мы склоняемся к тому, чтобы парламент не ратифицировал соглашение, — подчеркнул турецкий лидер. — Это наша позиция на данный момент».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля глава Белого дома Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу в Гамбурге, где проходил саммит G20.

Переговоры глав государств прошли в конференц-центре «Мессе» и продолжались около 20 минут.

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