Горбачев прокомментировал первую встречу Путина и Трампа

Москва, , 21:37 — REGNUM Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа говорит о том, что «первый шаг сделан». Об этом, как передает RT, сообщил бывший президент СССР Михаил Горбачев, комментируя беседу двух лидеров на «полях» саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге.

«Пока трудно говорить о серьезных сдвигах, но важно, что первый шаг сделан, — говорит Горбачев. — Появились какие-то позитивные моменты, и надо и дальше двигаться в этом направлении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая личная встреча главы Белого дома Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 7 июля на «полях» саммита G20, который проходил в Гамбурге.

В Кремле планировали, что встреча продлится около часа, в Белом доме рассчитывали на полчаса, но лидеры двух стран проговорили более двух часов.

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