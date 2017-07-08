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Меркель: «Нормандская четверка» определит дату телефонного разговора

Политика

7−8 июля в Германии в городе Гамбурге проходил международный саммит G20

Гамбург, Германия, 8 июля 2017, 20:43 — REGNUM  Между лидерами стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) в ближайшее время состоится телефонный разговор. Об этом, как передает РИА «Новости», заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге по завершении саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге.

По ее словам, представители Германии, РФ, Украины, Франции условились, что хотят «договориться о назначении телефонных переговоров для обсуждения дальнейших шагов».

«Мы остаемся в контакте, — сказала Меркель. — Мы остаемся при «нормандском формате».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля в Германии в городе Гамбурге проходил международный саммит G20.

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Саммит G20 в Гамбурге