Иванка Трамп заменила отца на мероприятии G20 в Гамбурге

Гамбург, Германия, , 19:53 — REGNUM Дочь главы Белого дома Дональда Трампа Иванка ненадолго заменила своего отца на мероприятии в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге, в то время как глава государства сам отправился на двустороннюю встречу. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

«Это произошло в субботу (8 июля), когда Трамп покинул заседание, посвященное Африке, чтобы провести переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо», — говорится в сообщении.

Телерадиокомпания отмечает, что замена Иванкой своего отца на мероприятии в рамках саммита G20 можно назвать беспрецедентным, поскольку подобной ситуации в истории еще не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля в Германии в городе Гамбурге проходит международный саммит G20.

Читайте также: Белый дом обнародовал данные по зарплатам членов администрации Трампа

Читайте также: Трамп и Эрдоган провели встречу на полях саммита G20 в Гамбурге