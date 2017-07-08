Суббота, 8 Июля 2017 года
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Трамп и Эрдоган провели встречу на полях саммита G20 в Гамбурге

Политика

Международный саммит G20 проходит в Германии в городе Гамбурге

Трамп и Эрдоган провели встречу на полях саммита G20 в Гамбурге
Иллюстрация: Tccb.gov.tr
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Гамбург, Германия, 8 июля 2017, 19:27 — REGNUM  Глава Белого дома Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу в Гамбурге, где проходит саммит «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает агентство «Анадолу».

"Встреча глав государств прошла в конференц-центре «Мессе» и продолжалась около 20 минут», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный саммит G20 проходит в Германии в городе Гамбурге. Мероприятия саммита, стартовавшего 7 июля, будут продолжаться до 8 июля.

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Саммит G20 в Гамбурге