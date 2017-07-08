«Мадуро выпустил лидера оппозиции из тюрьмы, подтвердив свое поражение»

Мадрид, , 19:18 — REGNUM «Мадуро отступил, выпустив из тюрьмы оппозиционера Леопольдо Лопеса, — считает испанская El País. — Если он рассчитывает, что ослабит этим жестом противостояние между режимом и сторонниками демократии, он ошибается».

По мнению венесуэльских корреспондентов издания Альфредо Месса и Марии Санкильо, «противников Мадуро эта победа вдохновит на новые подвиги».

Впрочем, президент страны, по-видимому, и сам об этом догадывается, ибо 7 июля выступил с обращением к вооруженным силам страны, в котором призвал «проявлять особую бдительность и не допустить попыток срыва предстоящих выборов в Конституционную Ассамблею», о чем сообщает проправительственное издание Ultimas noticias. Газета обращает внимание, что в речи президента не прозвучало конкретных имен организаторов провокаций и нарушений правопорядка, однако это потому, что «в этом нет необходимости и эти люди на слуху каждый день, благодаря постоянно организуемым мирным демонстрациям, которые немирно заканчиваются».

В субботу 8 июля оппозиция наносит «визиты вежливости» в максимально возможное количество венесуэльских семей с объяснениями, почему им следует 16 июля прийти на самопровозглашенный противниками президента референдум за отставку президента и об отказе от проведения выборов в Конституционную Ассамблею, назначенных на 30 июля. Призыв властей к участию в этом голосовании оппозиционеры объявили «нарушением прав волеизъявления гражданина».

Тем временем продолжается противостояние в Генеральной прокуратуре страны: перешедшая в оппозицию президенту глава ведомства Луиса Ортега не явилась 4 июля на заседание Верховного Суда, который собирался рассмотреть дело о нарушении генпрокурором «некоторых законов». Судебные власти, воспользовавшись своим правом, рассмотрели дело в ее отсутствие и пообещали вынести приговор через пять дней.

Плюс к этому Верховный суд своей властью утвердил ей нового заместителя генпрокурора. Назначение это Ортега не признала, поскольку кандидатура новой «вице» Катерине Аррингтон не прошла утверждение в парламенте страны, находящемся под контролем оппозиции.

Ситуация дошла до анекдотической: когда верные Ортеге охранники здания прокуратуры и Народного министерства не пустили Аррингтон на работу, нежелательная зампрокурора проникла во двор учреждения в багажнике автомобиля одной из коллег. Что, впрочем, удачи ей это не принесло, поскольку через несколько минут службой безопасности она была узнана и выдворена за забор.

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