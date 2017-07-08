В Москве может появиться «музей хрущёвки»

Санкт-Петербург, , 19:14 — REGNUM Проект московского музея хрущёвки «Черёмушки» представили 8 июля на коллегии министерства культуры, передает корреспондент ИА REGNUM. Глава ведомства Владимир Мединский счел эту инициативу творческой.

Культуролог из Высшей школы экономики Ирина Глущенко считает, что в свете обострившейся дискуссии вокруг сноса, или «реновации», так называемых «хрущёвок» в Москве такой музей должен возникнуть. Он будет посвящен эпохе начала индустриального домостроения.

«Программа сноса и «реновация» означает стирание целого культурного пласта и грандиозного проекта, — сказала Глущенко, — мы считаем, что «хрущёвки» должны стать объектом культурного наследия».

Она описала несколько возможностей развития такого проекта. Один из вариантов — отвести под музей подъезд жилого дома, музейное пространство будет устроено сразу на лестничной клетке с помощью аутентичной мебели, предметов декора и быта.

«Мы попытались бы реконструировать «хрущёвку», то есть, это такая пятиэтажка, летящая сквозь время, с 60-х годов до сегодняшнего дня. Это будет путешествие — от первого к последнему этажу показать, как менялось восприятие дома самими жителями: от восторженного к скептическому и, в конце концов, эти дома стали называть «хрущобами», — пояснила Глущенко.

Более «богатой» возможностью стало бы отведение дома под музей целиком. В этом случае его предполагается расселить и провести там капитальный ремонт. Подобная площадка позволяет расширить и разнообразить экспонатную базу по архитектурной истории «хрущёвок», по социальной истории Москвы.

«Но подчеркну, что мы хотим создать музей не быта, а образа жизни 60-х годов. Здесь может быть всё что угодно. Можно сделать просто гигантскую театральную площадку, показывать спектакли, а можно, наоборот, сидеть на диване, слушать пластинки и радио, читать книги, по телевизору будут идти советская документальная хроника или эпизоды из фильмов. А можно ввести опцию гостиницы, интересную с коммерческой точки зрения», — сказала Глущенко.

Самым масштабным вариантом реализации проекта ей видится создание музейного кластера в одном из кварталов Черёмушек, например, в районе станции метро «Академическая» к северу от площади Хо Ши Мина.

По словам Глущенко, изначально этот квартал был экспериментальным, и ни одно здание здесь не похоже на другое. «Здесь обкатывалась модель, которая затем будет функционировать по всему Советскому Союзу», — добавила культуролог.

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Министр культуры Владимир Мединский заинтересовался этой идеей. На его взгляд, сохранение в Москве такого большого локального квартала «хрущёвок» и превращение его в музейный, досуговый и кинотеатральный — это яркий пример того, как можно творчески подходить даже к таким незамысловатым архитектурным формам.

«Вместе с тем, в этом тоже есть изюминка Москвы. В этом что-то есть», — сказал Мединский.

Он отметил, что окончательное решение о создании музея должно принимать правительство Москвы после того, как ознакомится с проектом подробнее.

Напомним, федеральный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос «хрущёвок» и переселение их жителей в новые дома, подписал президент РоссииВладимир Путин.