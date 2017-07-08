Мединский растолковал свои слова о «порке» музейщиков

Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский остался недоволен работой журналистов на коллегии министерства в Царском Селе, когда те процитировали его высказывание о «публичной порке» нерадивых музейщиков. Он посоветовал прессе «с чувством юмора не расставаться» и «отличать иронию от серьезности», передает корреспондент ИА REGNUM.

«А то уже весь интернет забит тем, что министр устраивает показательные порки музейщикам. Вы чего вообще? Алло? Надо отличать фигуры речи, улыбку. Мы о чем говорим: у нас принят в результате очень сложной и длительной работы — расшифровываю специально, профессионалы всё знают, а журналисты слово услышали и «ку-ку» — принят новый принцип занесения предметов музейного фонда в государственный электронный каталог. Эта практика была очень сложной, практически неисполнимой. И хотя закон был принят в середине 1990-х, за 17 лет только с большим трудом внесено около 2 миллионов единиц музейного хранения. 17 лет музейщики добивались изменения этого законодательства», — сказал Мединский.

Министр культуры подчеркнул, что нынешний состав министерства гордится, что ему вместе со специалистами удалось изменить законодательную практику и ввести новые, облегченные принципы внесения в каталог единиц музейного хранения. Это позволило за два года сделать больше, чем было сделано за предыдущие 17 лет. Тем не менее, такие темпы Минкультуры не устраивают, и Владимир Мединский попросил коллег поискать пути улучшения процесса.

«Если, конечно, найдутся руководители музеев, которые вообще игнорируют законодательство, в принципе даже не приступили к этой работе, и созданная комиссия с участием самих музейщиков не найдет этому никаких разумных объяснений, вот тогда мы в рамках наших полномочий будем с этим разбираться», — подчеркнул министр.

По поводу употребления словосочетания «показательная порка» Мединский уточнил, что он «пошутил».

Пожалуйста, не гоняйтесь за дешевыми сенсациями, не выдергивайте слова из контекста. И вообще, не надо относиться к себе слишком серьезно. Полегче», — сказал Владимир Мединский.

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