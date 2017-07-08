«Встреча Трампа и Путина – эффектный ход, чтобы успокоить мир»

Лондон, , 18:19 — REGNUM «Долгожданная встреча Путина и Трампа, похоже, послужила интересам обеих сторон, — считают авторы редакционной статьи в британской The Independent. — По крайней мере, оба президента смогли поставить точку в вопросе о вмешательстве Москвы в американские выборы. Президент США имеет право теперь сказать, что президент России просто обязал его задать вопрос о вторжении русских в киберпространство американцев. Президент РФ может рассчитывать на то, что сообщив о непричастности Кремля к вмешательству непосредственно главе Белого дома, он поставил, наконец, точку в этой мыльной опере. Непонятно только зачем решили создать рабочие группы, которые должны подтвердить, что русские не вмешивались, если вторжения действительно не было?»

Авторы текста решили блеснуть умением строить логические цепочки не только в этом вопросе: соглашение о перемирии в Сирии, вступающее в силу 9 июля, у них тоже не вызвало восторга.

«Кто бы сомневался, что все это было придумано и подготовлено заранее, да и оба президента прекрасно знали, что за «меню» им подадут на подписание, — убеждены британские эксперты. — Это был эффектный ход, цель которого — убедить всех, что президенты встретились не просто, чтобы познакомиться, а как лица, осознающие свою ответственность за судьбы мира, используют все возможности для работы на его благо. Хотя, отвлекаясь от театральности подачи, надо признать, что соглашение о перемирии может иметь далеко идущие перспективы, там ведь задействованы также Иордания и Израиль, два давних противника в регионе».

Аналитики издания полагают, что Трамп специально нагнетал обстановку в Сирии (удар «томагавками», заявления о подготовке Дамаском новой химической атаки), чтобы в момент наивысшего напряжения вдруг его ослабить и предоставить миру возможность почувствовать облегчение, ненавязчиво показав, что именно Вашингтон спас планету от войны.

«Может быть, экстравагантная пропутинская риторика Трампа поможет как-то уменьшить агрессию Москвы, направленную против балтийских стран и Украины. Такая манера, в конце концов, представляется более действенной, чем та политика, которую проводил Обама, добившийся только усиления противостояния России и Запада, — считают авторы. — Мы не можем ожидать, что Трамп поедет в Россию разбираться, есть ли там нарушения прав человека. У нас нет оснований предполагать, что в один прекрасный момент Трамп изменит свою точку зрения относительно Парижского соглашения и присоединится к нему. Мы даже не сможем запретить президенту Штатов направлять на какие-то встречи вместо самого себя свою дочь, которую никто не выбирал на должность вице-президента или Госсекретаря, функции которых она на G20 в отдельные моменты исполняла. Но мы можем рассчитывать на то, что отношения между Мар-а-Лаго (резиденция Дональда Трампа в штате Флорида — прим. ИА REGNUM ) и Москвой будут развиваться в интересах мира».

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