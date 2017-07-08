Путин рассказал о совпадении интересов народов РФ и Украины

Гамбург, Германия, , 17:54 — REGNUM Интересы Российской Федерации и Украины и интересы российского и украинского народов полностью совпадают. Об этом, как передает RT, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге.

«Наши интересы полностью совпадают, — отметил глава государства. — Не совпадают только, может быть, интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых политических кругов сегодняшней Украины».

При этом Путин добавил, что действующая власть на Украине пытается разъединить народы двух стран.

«У них (властей Украины) остался только один товар, которым они успешно торгуют, — это русофобия, — говорит глава государства. — И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.

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