Владимир Путин откроет «Иннопром» в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 17:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдёт в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как следует из программы мероприятий выставки, официальная церемония открытия намечена на 9 июля в период с 19:00 до 20:00 по местному времени (с 17:00 до 18:00 мск). Местом проведения церемонии стал киноконцертный театр «Космос».

А на первый день выставки, 10 июля, программа изменена. Если обычно центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где проводится «Иннопром», в дни выставки открыт уже с утра, то в этот раз посетителей запустят лишь после 12:00 по местному времени. А первые мероприятия запланированы и вовсе на 13:00. Как предполагается, утром 10 июля выставку посетит лично Владимир Путин.

В городе уже приняты соответствующие меры безопасности, особенно в районе Кольцовского тракта и в местах, где, как ожидается, появится президент России.

Напомним, «Иннопром» проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Его основал прежний губернатор Свердловской области Александр Мишарин.

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