Италия: «Лозунг «Америка первая» больше не работает»

Берлин, , 17:02 — REGNUM

Дональд Трамп и Владимир Путин: два повелителя в бронированном Гамбурге, на саммите G20. Как написала итальянская версия издания Huffington post, встреча Путина и Трампа придала хоть какое-то значение саммиту, в противном случае он бы не оставил никаких следов, кроме бунтов. Как отмечается в статье, если бы отношения между двумя лидерами были просто личным вопросом, то между «царем» и магнатом была бы любовь с первого взгляда. Операция «лицом к лицу» в Гамбурге служит для смягчения климата, чтобы показывают, что есть «положительная» химия. Но, как видно из отдельных деталей встречи — от Северной Кореи до Сирии, Украины и хакеров — позиции остаются отдаленными.

«Это большая честь быть здесь», — говорит Tрамп Путину. «Я рад встретиться с вами, телефонных звонков никогда не бывает достаточно, чтобы решить двусторонние проблемы, нужны личные встречи», — говорит Путин Трампу. Что касается симпатии, в глазах российского лидера Дональд намного превосходит своего предшественника Барака Обаму. Но симпатия здесь не имеет значения. И это видно из продолжительности встречи между двумя лидерами: 2 часов и 16 минут, примерно в три раза больше запланированного времени. Много тем для обсуждения, и все непростые. И одна из самых деликатных, особенно для Трампа, касается хакеров, которые, по директиве Москвы, вмешались в президентские выборы в США. Путин все отрицает. Первый результат был достигнут по Сирии. Президенты США и России договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии, соглашение вступит в силу в воскресенье 9 июля. Теперь, как отмечает издание, соглашение должно быть проверено в полевых условиях.

Настоящий Трамп, по крайней мере, для его администрации, является тот, кто вчера увещевал восторженную толпу в Варшаве. Именно там, где все больше растет русофобство, президент США обвинил Москву в дестабилизации Европы, так как Россия имеет дело «с худшими диктаторскими и теократическими режимами (Сирия, Иран, Северная Корея)». В Гамбурге, по совету государственного секретаря, Трамп смягчает тона, старается не злить «Царя Владимира», проявляет конфиденциальность (после рукопожатия даже хлопает по плечу), ищет сближения по самым простым темам, вроде войны против ИГИЛ (запрещённая террористическая организация на территории России). «Лозунг Трампа «Америка первая» идет вразрез с политикой лидера Путина, который сделал националистическую гордость основой для своей имперской политики», — подчеркивается в статье.

Huffington post приводит мнение Бернара Гетта, французского аналитика внешней политики, который считает, что самым серьезным является тот факт, что сегодня Соединенные Штаты не имеют внешней политики, «ни похвальной, ни подлой». «Никто не знает, чего хочет эта страна, несущая ответственность за международную стабильность, она еще не определились, что хочет делать, и постоянно меняет свой курс», — пишет Гетта. Кандидатом Трампом двигала большая идея, он хотел сблизиться с Владимиром Путиным, для которого не жалел похвал. Будущий президент хотел опереться на Россию, чтобы противостоять Европе и изолировать Китай, чтобы изолировать две экономические силы, которые США считает за конкурентов. По сути Трамп мечтал вернуть комбинацию холодной войны — Москва, Вашингтон и никто другой, комбинацию, в которой Россия и США больше не противники, а союзники. Но все приняло совсем иной оборот. Лавина разоблачений о сговоре между командой, которая заботилась о его избирательной кампании и российским посольством, взорвала план. Трамп больше не мог надеяться на союз с Путиным, и после того, как обидел Китай, стал ближе к Пекину и пообещал не устраивать торговые войны, если китайцы согласятся помочь успокоить Северную Корею.

В статье также отмечается, что Путин прибыл в Гамбурге, занимая лучшую позицию, чем Трамп. «Его контроль над внешней политикой и политикой национальной безопасности в его стране является тотальным, то же самое нельзя сказать о американском президенте, которому приходиться иметь дело с Конгрессом».

«Царь Владимир переступил через мнение Трампа» и представил Россию в качестве гаранта Парижских соглашений: Россия будет делать все, чтобы облегчить реализацию этого соглашения.

Итоги встречи в Гамбурге, согласно Huffington post: Саммит G20 не отмечает разрыв между Россией и США, но и не означает сближение. Что касается Трампа, Гамбург не смог повторить успех недавнего G7 в Таормина: на этот раз слоган «Америка первая» не сработал.