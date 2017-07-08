Узбекистан и Туркмения провели встречу по вопросам госграницы

Ташкент, , 14:42 — REGNUM Очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации узбекско-туркменской госграницы состоялась 2−7 июля Ашхабаде, сообщает 8 июля МИД Узбекистана.

«Переговоры прошли по вопросам правого оформления государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, по итогам встречи подписан Протокол», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что переговоры по совместной границе продолжаются в атмосфере дружбы и взаимопонимания, а также в духе договоренностей, достигнутых главами двух государств в ходе государственного визита 6−7 марта 2017 года президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркмению.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого встречи рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправкомиссии по вопросам границы прошли 1−5 мая в Ташкенте.

По результатам встречи согласован План полевых работ на 2017 год.

В конце прошлого года, в числе главных приоритетов своей внешней политики Узбекистан определил отношения с соседними странами, с которыми ранее у республики имелся ряд противоречий, в том числе по вопросу общей государственной границы.