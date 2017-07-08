ЛНР: Разведение сил в районе Станицы Луганской опять не состоялось

Луганск, , 12:54 — REGNUM Украинская сторона сегодня, 8 июля, вновь сорвала предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом на блокпосту ЛНР у Станицы сообщил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

«Сегодня Украина в очередной раз сорвала разведение сил и средств», — заявил он.

По итогам работы контактной группы в Минске была достигнута договоренность, что очередная попытка разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской должна состояться 8 июля. Об этом ранее сообщал Владислав Дейнего.

Представители Народной милиции ЛНР, прибывшие сегодня в район Станицы Луганской в рамках очередной попытки начать предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств, запустили сигнальную ракету белого цвета, подтвердив готовность начать отвод подразделений Республики.

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ЛНР неоднократно заявляла о готовности отвести силы и средства в районе Станицы Луганской при условии одновременных ответных действий со стороны вооруженных сил Украины. Однако командование ВСУ игнорирует договоренности и постоянно срывает процесс отвода вооружений.