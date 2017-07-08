На вакантное место депутата Псковского облсобрания претендуют шестеро

Псков, , 12:31 — REGNUM В Псковской области 7 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Псковского областного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки). Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме, за несколько часов до окончания выдвижения на вакантное место претендовали шесть кандидатов.

Это 32-летний помощник депутата областного собрания, житель Великих Лук Дмитрий Богданов (КПРФ); 31-летний менеджер ООО «ТД» Синергия Маркет» из Великих Лук Руслан Гайнуллов («Справедливая Россия»); 36-летний предприниматель из деревни Бор Новосокольнического района Иван Кондрашов (ЛДПР); 43-летний генеральный директор ООО «Статус-пресс», депутат Великолукской городской думы пятого созыва на непостоянной основе, житель Великих Лук Андрей Корнев («Единая Россия»); 34-летний предприниматель из Великих Лук Артем Медведев («Яблоко») и 69-летний директор ООО НПП «ИНТЕПС», житель Пскова Юрий Чернов («Гражданская платформа»).

Самовыдвиженцев среди претендентов на место депутата Псковского областного собрания пока нет.

В Псковском областном избиркоме отметили, что выдвижение кандидатов по муниципальным кампаниям продолжается. Так, на выборах в Псковскую городскую думу выдвижение завершается 15 июля, в Великолукскую городскую думу — 16 июля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в Единый день голосования в Псковской области состоятся выборы депутатов советов в 21 муниципальном районе. Кроме того, будут избраны главы в семи муниципальных районах — в Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском.

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