Политпартии теряют популярность в Севастополе

Севастополь, , 12:08 — REGNUM Текущая неделя в Севастополе отмечена политическими конфликтами между центральными штабами и местными отделениями двух партий — «Родина» и «Справедливая Россия». Эксперты увидели в этом начало развала политических сил в городе.

Руководитель регионального отделения «Родины» и еще 10 ее членов вышли из партии из-за несогласия с лидером партии Алексеем Журавлевым, отменившим выдвижение кандидата на губернаторские выборы. Лидер севастопольской ячейки «Справедливой России», несмотря на резкую критику главы партии Сергея Миронова в свой адрес, пока не намерен покидать ряды эсеров. Он работает в рамках устава, но говорит о самостоятельности отделения в местной политической повестке.

Исход из «Родины»

Председатель севастопольского отделения Всероссийской партии «Родина» Сергей Смольянинов 6 июля заявил о добровольном выходе из партии и сложении с себя полномочий руководителя. Вместе с ним партию покинули 10 человек.

«Партия становится заложником политической целесообразности, которая мне непонятна. Я становится заложником не хочу, — сказал Смольянинов. — К сожалению, общероссийские политические реалии оказались сильнее».

Он подчеркнул, что для севастопольской организации принципиальным было добиться согласования кандидатуры Вадима Колесниченко. Смольянинов называет его «политиком высокого уровня», которого боятся и опасаются власти, поскольку тот может стать серьезным конкурентом в заведомо безальтернативных губернаторских выборах.

Напомним, что согласовав официально кандидатуру Колесниченко, «Родина» отменила свое решение электронным письмом — сразу после выдвижения кандидата местной ячейкой.

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Смольянинов сообщил, что позднее получил разъяснение о том, что изменение позиции произошло «после консультаций и исходя из интересов партии». Он убежден, что на федеральное партийное руководство «надавили», чтобы в Севастополе выборы губернатора прошли в интересах участвующего в них врио главы города Дмитрия Овсянникова.

«Чалый (экс-спикер ЗС — прим. ИА REGNUM ) и Овсянников приложили максимум усилий, чтобы наш закон о губернаторских выборах был безальтернативным. В законе в принципе не предусмотрена процедура отзыва губернатора, пройти муниципальный фильтр очень сложно. Они стараются максимально обезопасить свое пребывание у власти», — заявил Смольянинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Вадим Колесниченко выдвинулся от «Партии Великое Отечество».

Колесниченко — бывший нардеп Верховной Рады Украины от Севастополя, сейчас работает доцентом в Черноморском филиале МГУ, является генеральным секретарем Крымского футбольного союза. Добавим, что Колесниченко выступал против нового Генерального плана города и массовых судебных исков правительства к собственникам участков о признании незаконным выделение им земли.

Эсеры тоже взволновались

Еще один внутрипратийный инцидент произошел в среде справедливороссов.

После того, как местное отделение «Справедливой России» собрало, по его данным, 27 тыс. подписей за самороспуск Заксобрания, глава партии Миронов осудил инициативу региональных партийцев и заявил, что она не согласована с федеральным центром.

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В свою очередь, руководитель регионального отделения Евгений Дубовик сообщил, что и раньше они проводили акции, и в центральном аппарате не требовалось согласования.

«Мы не согласовывали — поставили в известность. И провели эту акцию. Это наше региональное мероприятие, поэтому посчитали, что этого достаточно. Не жалею ни капли о том, что мы инициировали такое мероприятие», — рассказал «Новому Севастополю» политик.

Он подчеркнул, что считает нынешний состав местного парламента некомпетентным.

Последний из примеров — пропуск сроков назначения члена городской избирательной комиссии по надуманной причине «чтобы от «Справедливой России» не зашел человек».

Дубовик отметил, что хорошо осведомлен о проблемах на местном уровне и видит препоны, которые не дают развиваться городу, при этом работает в рамках Устава партии.

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Начало развала

Подобные «развороты» и «окрики» из Москвы о несамостоятельности неблагоприятно сказались на популярности политических партий в городе. Жители Севастополя в соцсетях резко критикуют партийных лидеров и обсуждают ситуацию в севастопольской «Родине».

Скандалы «свидетельствуют о начале развала севастопольских политических сил представленных всероссийскими партиями. Недовольство работой и инициативами руководителей местных партийных отделений проявляют московские руководители и ряда других политических партий представленных в нашем регионе», — пишет сайт «Севоборона» со ссылкой на экспертов.

«Партия «Родина» со своим главой Журавлевым, партия «Справедливая Россия» с руководителем Мироновым облажались в Севастополе на весь мир… И только Д.А. Медведев продолжает держать ситуацию под контролем. Счастья, здоровья, успехов, всего хорошего… Мы победим», — написал на своей странице пользователь фэйсбука.