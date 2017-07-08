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Новым президентом Монголии стал кандидат от оппозиции

Политика

Впервые в истории Монголии прошел второй тур президентских выборов

Новым президентом Монголии стал кандидат от оппозиции
Иллюстрация: Unuudur.mn
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга

Улан-Батор, 8 июля 2017, 11:19 — REGNUM  На выборах президента Монголии победил кандидат от оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Об этом сегодня, 8 июля, сообщают монгольские СМИ.

Сообщается, что по результатам подсчёта 99,94% бюллетеней второго тура выборов президента победу одержал Баттулаг, набрав 610 541 голос (50,6%).

Представитель правящей Монгольской народной партии спикер парламента Миеэгомбын Энхболд получил поддержку 496 840 человек (41,2%).

Стоит отметить, что второй тур президентских выборов в Монголии прошел впервые.

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Выборы президента Монголии-2017