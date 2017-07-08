Конгресс США готовит новые санкции против РФ за «нарушение» договора РСМД

Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената Конгресса США Эд Ройс внес на рассмотрение верхней палатой законопроект о введении санкций против России за «нарушение» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сегодня, 8 июля, сообщает Reuters.

В законопроекте, который является поправкой к Закону о национальной безопасности на 2018 год, утверждается, что Россия якобы не первый год игнорирует свои обязательства в рамках договора РСМД.

«Недавнее размещение запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов национальной безопасности США. И это лишь один из примеров того, как российская агрессия подрывает международную стабильность», — заявил сенатор Ройс, не пояснив, о каких ракетах идёт речь.

В законопроекте предлагается ввести санкции против России за якобы нарушение ею договора РСМД. В качестве санкций предлагается «ограничение возможностей России производить современные обычные вооружения». Кроме того, санкции могут быть введены против «государств-спонсоров терроризма», которые приобретают российское оружие.

Вместе с тем, в Пентагоне и Государственном департаменте считают, что выход из договора РСМД был бы невыгоден США, так как данное соглашение отвечает американским национальным интересам. Но при этом оба ведомства призывают Москву «вернуться к полному выполнению положений этого соглашения».

Первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, в частности, заявил, что Вашингтон рассчитывает на то, что Москва вернется к соблюдению договора РСМД. Если же этого не произойдёт, то США готовы привлечь Россию к ответственности за его невыполнение.

Напомним, США впервые обвинили Россию в нарушении договора РСМД в июле 2014 года. Затем американские власти не раз повторяли это обвинение.

В свою очередь, Москва выражала категорическое несогласие с данными обвинениями и выдвигала Вашингтону встречные обвинения, касающиеся выполнения договора РСМД.

Кроме того, российская сторона неоднократно подчёркивала, что ни разу не получила от США какой-то конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением двустороннего договора о РСМД. Американские власти просто повторяют голословные обвинения не раскрывая, в чем собственно суть нарушений договора с российской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в 1987 году. Данный договор запрещал его участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

Кроме того, СССР и США обязались ликвидировать комплексы наземного базирования ракет средней и малой дальности, которые были в их арсенале на момент заключения договора.

К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведённые ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США — 846 комплексов.

Опасность данных ракет заключается в том, что будучи размещенными в непосредственной близости от границ предполагаемого противника, их довольно сложно перехватить. В период холодной войны США размещали такие ракеты в Турции и Западной Европе, а СССР — на Кубе и в Восточной Европе.