Минобороны Великобритании: Предложение РФ и КНР по КНДР нереалистично

Лондон, , 08:17 — REGNUM Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что не верит ни в один из пунктов совместно предложения лидеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает PBS.

Напомним, министерства иностранных дел России и Китая выпустили совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина по урегулированию конфликта на Корейском полуострове. Заявление было обнародовано после того, как лидеры России и США провели переговоры в Москве.

В этой российско-китайской инициативе сказано, что Корейская Народно-Демократическая Республика в качестве добровольного политического решения объявит мораторий на испытания ядерного оружия и пуски баллистических ракет.

В ответ на это США и Южная Корея отказываются от проведения совместных военных учений у границ КНДР.

Министр обороны Великобритании, которая практически не участвует в попытках урегулировать конфликт в Корее, считает российско-китайское предложение нереалистичным.

Фэллон подчеркнул, что действия США и Южной Кореи вполне законны, так как страны вправе проводить военные учения. А вот Северная Корея, создавая ядерное оружие, нарушает международное право.

«Для страны легитимно прибегать к военным учениям или противоракетной обороне. То, чем занимается Северная Корея, совершенно неправомочно, с точки зрения договоров и международного права. Это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал Фэллон.