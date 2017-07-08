Госдеп: Перемирие в Сирии нужно для остановки насилия

Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Введение режима перемирия в юго-западном районе Сирии необходимо для прекращения насилия. Об этом сегодня, 8 июля, заявил на брифинге официальный представитель Государственного департамента США.

«Идея перемирия заключается не в том, чтобы дать преимущество кому-то, а в прекращении насилия и создании фундамента для политических дискуссий по устранению конфликта», — заявил дипломат.

Он также сообщил, что для урегулирования ситуации в Сирии администрация США будет предпринимать дополнительные шаги.

«Эти шаги будут включать в себя возможное развертывание сил мониторинга в этом районе», — пояснили в Госдепе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (Германия) состоялась первая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Среди прочего лидеры двух стран договорились о введении режима прекращения огня на юго-западе Сирии в районе, примыкающем к границе Иордании.