РФ представит свой документ в случае принятия ПА ОБСЕ резолюции по Крыму

Москва, , 04:49 — REGNUM В случае принятия Парламентской ассамблеей ОБСЕ подготовленного Киевом проекта резолюции об «оккупации» Крыма российская сторона в качестве ответа представит свой документ. Об этом заявил глава российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, передаёт телеканал «Рен ТВ».

«Если эта резолюция будет принята, то, безусловно, российская делегация представит и свой проект — не на этой сессии, так на следующей», — сказал Толстой, уточнив, что в документе найдут отражение факты нарушений международного права на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля Общий комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял подготовленный Киевом проект резолюции о «восстановлении суверенитета и территориальной целостности» Украины.

В соответствии с документом ПА заявляет о «полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах её признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь».

Российская делегация голосовала против проекта.

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