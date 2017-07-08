ИГ* взяло ответственность за атаку на египетских военных на Синае

Каир, , 03:11 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на египетских военнослужащих на севере Синайского полуострова 7 июля, передаёт агентство Reuters.

По информации агентства, в атаки участвовали два террориста-смертника на заминированных автомобилях, а также ещё группа боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, теракт был совершён на контрольно-пропускной пункт возле деревни Эль-Барта, расположенном к юго-западу от пограничного города Рафах.

После взрывов, совершённых смертниками последовала вооружённая атака боевиков, которые подъехали к КПП на 24 внедорожниках и открыли огонь из пулемётов. Перестрелка продолжалась около получаса.

Жертвами атаки стали 23 военнослужащих, ещё более 30 получили ранения.

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