Мадуро призвал армию не допустить срыва выборов в Конституционную ассамблею

Каракас, , 02:45 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Вооружённые силы не допустить попыток срыва выборов в Конституционную ассамблею, назначенных на 30 июля, передаёт Union Radio.

«Я обращаюсь ко всем офицерам: максимальная бдительность и внимание — чтобы ликвидировать попытку заговора против мира, нацеленную на воспрепятствование выборам 30 июля», — заявил Мадуро, выступая на церемонии выпуска из Военного боливарианского университета Венесуэлы.

6 июля Николас Мадуро начал турне по всей стране в поддержку проведения выборной кампании в Конституционную ассамблею.

О созыве органа, который будет исполнять функции Учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту и сможет вносить изменения в конституцию страны, президент объявил в начале мая.

Несмотря на то, что Мадуро выступает за созыв механизма реформы Конституции как способа «достижения мира», данное заявление активизировало протесты оппозиции, которые за три с лишним месяца привели к гибели уже около ста человек.

Лидеры оппозиции объявили о проведении своего альтернативного референдума 16 июля, чтобы спросить у венесуэльцев, считают ли они нужным созыв Учредительного собрания и реформу Конституции, которая считается наследием покойного президента Венесуэлы и лидера Боливарианской революции Уго Чавеса.

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