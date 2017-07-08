В ПМР приветствуют заявление Госдумы РФ: Москва и Тирасполь едины

Тирасполь, , 01:30 — REGNUM В Министерстве иностранных дел ПМР «обратили особое внимание» на принятие Государственной Думой РФ заявления «О негативных тенденциях в развитии ситуации вокруг Приднестровья в связи с действиями правительства Республики Молдова и властей Украины» и выражают поддержку позиции российских парламентариев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в МИД ПМР отметили, что принятый Госдумой РФ документ «наглядно демонстрирует единство подходов Приднестровья и Российской Федерации в части объективной оценки складывающейся вокруг республики ситуации, а также текущего положения дел в переговорном процессе».

В Тирасполе считают актуальным и крайне своевременным призыв Госдумы к незамедлительному возобновлению регулярной работы «Постоянного совещания…» в формате «5+2». «Убеждены, что любые препятствия стабильному функционированию данной переговорной площадки ведут к ухудшению ситуации в отношениях сторон и провоцируют очередные односторонние меры давления на Приднестровье», — отметили в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел ПМР разделяют позицию российских парламентариев о недопустимости организации любых форм блокады ПМР, в том числе, посредством установки на приднестровско-украинской границе совместного таможенно-пограничного контроля Молдавии и Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве разделяют выраженную Государственной Думой РФ оценку ситуации в области функционирования миротворческой операции на Днестре. Любые попытки разбалансирования действующего миротворческого механизма, в том числе, путем препятствования работе Объединенной контрольной комиссии, ведут к росту напряженности и направлены исключительно на разрушение устойчивого мира во всем региональном пространстве, отмечают в Тирасполе.

В Министерстве иностранных дел ПМР особо отметили высокую степень консенсуса в Государственной Думе РФ по ситуации вокруг Приднестровья, выраженную в единогласном принятии российскими парламентариями упомянутого заявления. «Расцениваем данное обстоятельство как справедливое и объективное подтверждение аргументов приднестровской стороны в диалоге с международными партнерами по наиболее актуальным и острым проблемам повестки дня переговорного процесса», — подчеркнули в МИД ПМР.

«Внешнеполитическое ведомство призывает всех международных участников формата «5+2» принять во внимание позицию парламентариев Российской Федерации — страны-гаранта и посредника в процессе урегулирования, приложить все усилия по недопущению любых форм давления на Приднестровье как равноправную сторону переговоров и предпринять шаги для скорейшего проведения заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2» без предварительных условий в целях активизации процесса поиска компромиссных решений исключительно за столом переговоров», — подвели итог в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: ГД призвала Украину и Молдавию отказаться от давления на Приднестровье