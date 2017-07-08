Австралия: Американская система ПРО THAAD нам «не подходит»

Берлин, , 00:11 — REGNUM Американская система ПРО THAAD «не подходит» для Австралии, Канберра разрабатывает собственную систему противоракетной обороны, заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл на саммите G20 в Германии, 8 июля сообщает Australian Associated Press.

«Это (ПРО THAAD) не подходит для нашей ситуации, но я могу заверить вас, что мы постоянно изучаем возможности для обеспечения безопасности австралийцев», — заявил Тернбулл.

На вопрос о возможной разработке австралийской ПРО для противостояния «северокорейской угрозе» премьер-министр Австралии ответил, что оборонное ведомство страны сфокусировано в первую очередь на обеспечении противовоздушной обороны войск во время военной кампании.

«Мы разрабатываем противоракетную оборону … но основное внимание уделяется защите наших военных подразделений», — отметил премьер-министр.

Тернбулл в очередной раз подчеркнул, что адекватным ответом на «северокорейскую угрозу» станет «денуклеаризация» Пхеньяна, который должен отказаться от «безрассудного и провокационного поведения».

Напомним, 4 июля в КНДР прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». В Белом доме заявили, что Пхеньян провел испытания ракеты нового типа, не известного ранее.

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