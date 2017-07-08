В Бенгази продолжаются бои: убиты 12 солдат Ливийской национальной армии

Бенгази, Ливия, 7 июля 2017, 23:41 — REGNUM В Бенгази продолжаются бои, несмотря на заявления о победе в битве за город, 7 июля сообщает Reuters.
Погибли 12 бойцов Ливийской национальной армии, еще 35 военнослужащих получили ранения.
Столкновения продолжаются на нескольких улицах района Аль-Сабри. Военнослужащим удалось освободить 10 человек, которые находились в заложниках у боевиков, заявил представитель спецслужб Милад аль-Звай.
Ликвидированы по меньшей мере пять боевиков, еще 11 боевиков, включая шестерых граждан Ливии, четверо граждан Египта и одного уроженца Туниса, были арестованы.
Напомним, 5 июля главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил, что город Бенгази полностью очищен от исламистских боевиков и перешел под контроль армии, началась операция по разминированию освобожденных районов.
Ливия разделилась на несколько частей после свержения лидера государства Муаммара Каддафи в 2011 году.
Правительство Национального Единства, признанное ООН законной властью, контролирует только район Триполи. Восток страны контролируется Ливийской национальной армией.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии совершено покушение на главу службы безопасности города Бенгази