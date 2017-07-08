В Бенгази продолжаются бои: убиты 12 солдат Ливийской национальной армии

Бенгази, Ливия, , 23:41 — REGNUM В Бенгази продолжаются бои, несмотря на заявления о победе в битве за город, 7 июля сообщает Reuters.

Погибли 12 бойцов Ливийской национальной армии, еще 35 военнослужащих получили ранения.

Столкновения продолжаются на нескольких улицах района Аль-Сабри. Военнослужащим удалось освободить 10 человек, которые находились в заложниках у боевиков, заявил представитель спецслужб Милад аль-Звай.

Ликвидированы по меньшей мере пять боевиков, еще 11 боевиков, включая шестерых граждан Ливии, четверо граждан Египта и одного уроженца Туниса, были арестованы.

Напомним, 5 июля главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил, что город Бенгази полностью очищен от исламистских боевиков и перешел под контроль армии, началась операция по разминированию освобожденных районов.

Ливия разделилась на несколько частей после свержения лидера государства Муаммара Каддафи в 2011 году.

Правительство Национального Единства, признанное ООН законной властью, контролирует только район Триполи. Восток страны контролируется Ливийской национальной армией.

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