Косачев: Встреча Путина и Трампа — прорыв

Москва, , 22:02 — REGNUM Результаты встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа превзошли все ожидания главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была очень конкретной, подтвердилось, что президенты руководствуются национальными интересами, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи лидеров РФ и США.

«Результаты встречи президентов России и США, признаюсь, превзошли мои и, уверен, не только мои ожидания. Много конкретики, Россия и США начинают либо взаимодействовать на практике (Сирия), либо обсуждать (Украина, кибербезопасность) важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений», — отметил сенатор в соцсети.

В каком-то смысле это прорыв, полагает сенатор.

«Совершено точно — в психологическом, возможно — в практическом отношении. Ключевой представляется оценка Лаврова, что оба президента ориентированы не на конфронтацию, а на достижение взаимовыгодных договоренностей», — указал он.

«Если есть такой настрой, договоренности обязательно появятся рано или поздно», — уверен сенатор.

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