Трамп в беседе с Путиным коснулся «вмешательства» России в выборы в США

Гамбург, Германия, , 22:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным затронул тему «вмешательства» России в американские выборы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

По словам Тиллерсона,«президент США Дональд Трамп открыл встречу с президентом России Владимиром Путиным, рассказав об озабоченности американского народа вмешательством России в президентские выборы 2016 года».

Стоит отметить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров описал обсуждение этого вопроса несколько иначе. По словам главы МИД РФ, «президент Трамп сказал, что эта кампания приобретает странный характер, потому что за многие месяцы, что эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта».

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Сергей Лавров отметил, что президент Трамп услышал чёткие заявления президента Путина, что российское руководство не вмешивалось в эти выборы, и принял эти заявления.

В свою очередь, госсекретарь Тиллерсон рассказал, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели «очень надёжный и продолжительный обмен мнениями» по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге произошла первая встреча президентов России и США.

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