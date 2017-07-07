ДНР: без разведения войск в Станице Луганской перемирия не будет

Донецк, , 22:00 — REGNUM 5 июля в Минске в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе стороны переговорного процесса еще раз подтвердили необходимость соблюдения «хлебного» перемирия. Как сообщает 7 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил председатель Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

«На прошедшем заседании Контактной группы все стороны выразили поддержку «хлебному» перемирию, но здесь нужно посмотреть правде в глаза. Мы уже стали реалистами и не верим в то, что любое перемирие — «хлебное», Рождественское, Пасхальное — позволит полностью прекратить обстрелы, на практике мы убеждались совершенно в ином. С другой стороны, такие договоренности все-таки стимулировали сокращение количества обстрелов, а, соответственно, и жертв», — сказал Пушилин.

По его словам, установление настоящего режима тишины возможно только после реального отвода тяжелой артиллерии от линии фронта в Донбассе.

«Мы всегда используем любую возможность, но по-прежнему считаем, что говорить о полноценном прекращении огня можно только при условии выполнения Рамочного соглашения о разведении сил и средств. В этом случае подразделения будут находиться на таком расстоянии друг от друга, которое позволит, как минимум, с легкостью фиксировать представителям ОБСЕ факты нарушения сторонами режима прекращения огня», — рассказал Пушилин.

Он отметил, что главным условием для разведения сил вдоль всей линии соприкосновения является выполнение договоренностей об отводе войск на участке в районе Станицы Луганской (под контролем ВСУ).

«Мы продолжаем настаивать на разведении сил и средств в районе Станицы Луганской. На прошедшей встрече удалось договориться (и начать развод сил в районе Станицы Луганской) на 8 июля, а получится ли — покажет время. Представители Украины в Контактной группе выказывают поддержку данному шагу, но на уровне исполнителей мы раз за разом видим срыв процесса. При этом необходимо еще раз сказать, что без разведения сил у Станицы Луганской невозможно говорить о полном прекращении огня и согласовании новых участков, все остальное можно назвать имитацией, значительным или незначительным улучшением ситуации на линии соприкосновения, но не более того», — подытожил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября 2016 года подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны до 70 раз срывали процесс разведения войск.

18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, 12 февраля 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Согласно положениям документа стороны обязались обеспечить: 1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. 2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга. 3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода… и прочее.

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