Военный Донбасс: взрывы в Донецке и Луганске

Киев, , 21:43 — REGNUM В Донбассе продолжаются позиционные бои низкой интенсивности. Вооруженные силы Украины, войска ДНР и ЛНР применяют артиллерию калибра 122 мм, танки, минометы, БМП, БТРы и весь спектр пехотного вооружения. Данную информацию 7 июля подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВСУ 33 раза нарушили режим прекращения огня. Один боец ДНР получил ранения.

Он отметил, что прошедшая неделя показала приверженность военно-политического руководства Украины к эскалации конфликта в Донбассе.

«В частности, 4 июля благодаря бдительности граждан республики удалось предотвратить террористический акт в Донецке, спланированный спецслужбами Украины, имевший целью дестабилизировать ситуацию в республике накануне своих наступательных действий. Срабатывание дистанционного взрывного устройства должно было произойти в людном месте утром, когда жители города идут на работу. К счастью, террористические планы украинских преступников не сбылись. За это благодарю наших граждан! И прошу впредь также проявлять бдительность и своевременно сообщать о любой подозрительной активности сомнительных лиц», — подчеркнул Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает фиксировать факты беззакония в отношении местного населения, которые совершаются украинскими силовиками.

«По полученной нами информации, командиры подразделений ВСУ совместно с представителями Нацгвардии Украины в связи с жестким дефицитом боеприпасов в подразделениях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения, под видом проверки наличия у местного населения разрешенного охотничьего оружия проводят его изъятие. Данный факт свидетельствует о том, что командование «АТО» полностью абстрагировалось от обстановки в зоне «АТО» и контроля за действиями своих подразделений. Местные жители на подконтрольной территории Украине в зоне «АТО» уже неоднократно обращались к местным властям с просьбой защитить их от беспредела, который ведется в отношении населения со стороны солдат ВСУ», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает следить за перемещением подразделений ВСУ в Донбассе.

«В частности, ранее выявленные под населенным пунктом Пески в исходном районе для наступления две роты танкового батальона ВСУ передислоцированы в район населенного пункта Тоненькое. Установлено местоположение и позиции в районе Красногоровки и Авдеевки до 30 артиллерийских орудий 55 оабр. А также районы сосредоточения сил и средств 72 омбр и отдельных подразделений 128 огпбр. Данная ударная группировка 6 июля, накануне встречи лидеров «большой двадцатки», должна была, по замыслу командования ВСУ, осуществить провокации в районе Донецка. Однако благодаря профессиональным действиям нашей разведки, позволившим своевременно обнародовать эту информацию, планы противника удалось сорвать», — считает Басурин.

В Народной милиции ДНР добавили, что будут и дальше публиковать секретные материалы, ранее переданные украинским офицером.

«Важно отметить, что ранее опубликованные боевые распоряжения на применение сил и средств 55 оабр, 72 омбр и 128 огпбр в ходе наступательных действий ВСУ под Донецком оказались не единственными в нашем распоряжении секретными документами. Информацию с флэш-носителя мы продолжаем изучать. Сегодня мы представляем выписку из плановой таблицы огня и цели поражения для 1 дивизиона 55 оабр при применении ВСУ тяжелой артиллерии по Донецку и позициям ВС ДНР, которое планировалось осуществить противником 6 июля. Уверен, что данная информация заинтересует представителей СММ ОБСЕ, которые могут ей воспользоваться для сверки скрываемого ВСУ в зоне «АТО» вооружения», — подчеркнул Басурин.

Он также проинформировал, что за прошедшую неделю СММ ОБСЕ зафиксировала отсутствие тяжелого вооружения ВСУ в местах его хранения.

«Так, в местах хранения отсутствует один зенитный ракетный комплекс «Оса» 210 мм, семь танков (Т-64 и Т-72), 26 минометов 120 мм, два зенитных ракетных комплекса («Стрела-10», 120 мм), шесть противотанковых пушек («Рапира», 100 мм), 19 буксируемых гаубиц (Д-30, 122 мм) ВСУ», — подытожил Басурин.

Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что за минувшую неделю украинские силовики 24 раза нарушали режим прекращения огня.

В то же время Марочко считает, что сегодняшние теракты в Луганске были организованы Киевом в первый день саммита «Большой восьмерки» с целью срыва мирного урегулирования военного конфликта в Донбассе.

Напомним, 7 июля в центре Луганска в районе штаба Народной милиции ЛНР и правительства ЛНР прозвучало два взрыва. В результате подрывов погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, ранения получили семь человек. Среди них сотрудники полиции ЛНР и мирные жители.

«Теракты в Луганске были организованы Киевом в первый день встреч лидеров «Большой двадцатки» с целью срыва мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Опасаясь того, что в Гамбурге главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут в ходе личной встречи наметить пути деэскалации, киевские ястребы пошли на бесчеловечные шаги, которые призваны показать мировому сообществу так называемую нестабильность в народных республиках. Не меньшие опасения у Киева вызывает и встреча лидеров стран-гарантов Минских договоренностей, которые будут обсуждать урегулирование в Донбассе без Порошенко, что дает надежду на ускорение реализации положений Комплекса мер», — считает Марочко.

Он также сообщил, что ОБСЕ фиксирует отсутствие тяжелого вооружения ВСУ в местах отвода.

По его словам, в районе села Желобок (ЛНР) киевские силовики стягивают бронетехнику, реактивную артиллерию, личный состав.

«В районе населенного пункта Желобок командование «АТО» стягивает к линии соприкосновения бронетехнику, реактивную артиллерию и артиллерийские орудия, запрещенные к применению Минскими соглашениями. Подразделения 93-й бригады усиливают подразделениями 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и националистическими батальонами. Подразделения ВСУ проводят мероприятия по укреплению позиций в этом районе. Проводятся мероприятия по информационно-психологическому воздействию. Все эти действия киевских силовиков имеют своей целью масштабные кровавые провокации с массовыми человеческими жертвами, призванные сорвать встречу лидеров стран по урегулированию конфликта, которая должна состоятся сегодня в рамках саммита G20», — уточнил Марочко.

В НМ ЛНР проинформировали, что представители Народной милиции ЛНР и ветераны-«афганцы» передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Юрия Федорина, погибшего в районе пгт. Фрунзе (ЛНР).

«Сегодня Народная милиция в очередной раз демонстрирует, что наше молодое государство придерживается норм международного права. Сегодня мы в знак доброй воли передаем тело украинского военнослужащего его родственникам, которые должны достойно захоронить этого воина», — сказал Марочко.

Он напомнил, что командование ВСУ продолжает обманывать граждан страны и скрывает свои потери в Донбассе.

«По данным Министерства обороны Украины, потери ВСУ за неделю в зоне «АТО» составили пять погибших и 19 раненых. Однако нам достоверно известно о 10 погибших и 30 раненых при неосторожном обращении с боеприпасами в ходе проведения неудачных провокаций на линии соприкосновения. Так, на позициях первого батальона 24-й бригады ВСУ в результате халатного отношения к хранению и транспортировке боеприпасов произошел несанкционированный взрыв мины. Двое военнослужащих погибли, еще один получил тяжелые ранения», — рассказал Марочко.

По его данным, «в последнее время участились случаи преступлений, совершаемых украинскими силовиками против мирных граждан».

«Так, военнослужащие 24-й бригады в состоянии алкогольного опьянения во время поездки за дополнительной порцией алкоголя совершили наезд на легковой автомобиль местного жителя, который был припаркован возле частного дома на окраине населенного пункта Катериновка, после чего скрылись с места ДТП. По счастливой случайности никто не пострадал. Не отстают и боевики-националисты из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, пользуясь безнаказанностью, в ночное время совершили ограбление магазина бытовой техники в населенном пункте Горское. По данному факту прокуратурой заведено уголовное дело», — пояснил Марочко.

В свою очередь, спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Андрей Лысенко заявил, что за сутки в Донбассе погиб один военный, еще один боец получил ранения.

Полковник отметил, что на Луганском направлении войска ЛНР совершили шесть нарушений режима тишины. Так, утром 6 июля противник совершил вооруженные провокации с применением гранатометов в Старом Айдаре и Желтом. К вечеру ВС ЛНР открыли огонь из легкого вооружения по позициям ВСУ в Станице Луганской и её окрестностях, а также по Крымскому.

Лысенко сообщил, что на Донецком направлении ВС ДНР совершили восемь обстрелов, в большинстве случаев в темное время суток. Основные боевые действия развернулись в районе Троицкого, Авдеевки, донецкого аэропорта, Опытного и Невельского. При этом наиболее неспокойно было в Троицком, где бойцы ДНР «провели минометный обстрел средней интенсивности, во время которого по позициям украинских войск также велся огонь из гранатометов и вооружения на БМП».

По его словам, на Мариупольском направлении войска ДНР провели два минометных обстрела украинских позиций в Широкино и Павлополе. Также подразделения ВСУ зафиксировали две вооруженные провокации в Марьинке и Новотроицком, остальные — на участке фронта Павлополь-Широкино.

Напомним, 21 июня 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. Оно получило неофициальное название «хлебное», поскольку действует на период сбора зерновых. Ранее, в марте-апреле 2017 года в Минске участники ТКГ также согласовывали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия.

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