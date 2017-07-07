Die Welt: «Трамп хвалит Восточную Европу, чтобы отколоть её от Западной»

Берлин, , 21:27 — REGNUM «Зачем Трамп произнес в Варшаве «очень польскую речь»? — задается на страницах германской Die Welt аналитик Борис Калноки. — Выставив поляков, как народ, героически сопротивляющийся захватчикам, будь то немецкие фашисты или советские коммунисты, американский президент завоевал 6 июля большое количество польских сердец».

Сами по себе эти сердца хозяину Белого дома по причине большой удаленности от его резиденции вряд ли так уж окажутся полезны, считает автор, но с их помощью в Центральной Европе он начинает формировать некое ядро. Которое, при умелом им пользовании, окажется клином, способным расколоть ЕС.

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«Американский лидер воздержался от критики Германии и традиционного географического Запада, но то, что назвал Восточную Европу олицетворением классических западных ценностей — свободы, христианства, нации и семьи — и прозвучало критикой в адрес «старых западников», которые своими установками на мультикультурность размывают консервативные традиции, к которым склонен Трамп, — отмечает Калноки. — То, что нынешний президент Америки похвалил страны Восточной Европы (Польшу и Венгрию) за отпор иммигрантам и желание перекрыть доступ на их территорию иноверцам, сильно противоречит гостеприимной политике Ангелы Меркель и провоцирует раскол. Но именно это, похоже, Трампу и нужно».

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