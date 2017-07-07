Президент США выразил приверженность Минским договорённостям

Гамбург, Германия, , 21:07 — REGNUM Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге президент США Дональд Трамп выразил приверженность Минским договорённостям в вопросе решения конфликта на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 июля, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время брифинга для журналистов по итогам встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Отвечая на вопрос журналиста, не выдвигал ли Рекс Тиллерсон альтернативные предложения урегулирования конфликта в Украине, Лавров отметил: «Я не припомню, чтобы президент Трамп выдвигал какой-то другой план. И сегодняшняя продолжительная беседа утром с Рексом Тиллерсоном также не выявила каких-то отходов от Минских договорённостей».

По его словам, была нацеленность на то, что «есть общий интерес ускорить продвижение по тому пути, который содержится в Минских договорённостях».