Синдзо Абэ дождался Путина, задержавшегося на встрече с Трампом

Гамбург, Германия, , 21:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин принёс извинения от себя и от имени президента США Дональда Трампа премьер-министру Японии Синдзо Абэ, вынужденного 7 июля ожидать окончания затянувшихся российско-американских переговоров, сообщает RT.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединённых Штатов. Накопилось много вопросов… И я, и от его имени — мы приносим извинения», — сказал Владимир Путин премьер-министру Японии.

Со своей стороны, Синдзо Абэ заявил, что хотя и ждал назначенной встречи с российским президентом, но с пониманием отнёсся к неожиданно затянувшимся переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам премьер-министра Японии,«для урегулирования таких вопросов, как Украина, Сирия, Северная Корея, и других мировых вопросов необходима встреча между лидерами России и Соединённых Штатов».

Как сообщало ИА REGNUM, первая личная встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вместо запланированного получаса продолжалась более двух часов, нарушив график следующих мероприятий обоих президентов.

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